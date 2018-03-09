Lenovo 5S назвали "убийцей" Xiaomi Note 5 Pro

Новый смартфон Lenovo S5 характеризуется как «убийца» конкурента: Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Гаджет порадует клиентов своей мощностью.

Никита Готский

Redmi Note 5 Pro к настоящему моменту презентовали на территории Индии, потребители из РФ, европейских государств и Китая еще не имеют возможности купить смартфон. Этим фактором собирается воспользоваться компания Lenovo, дабы своевременно успеть представить свой гаджет: S5. В руководстве компании сообщают, что мобильное устройство превосходит конкурента по показателям мощности и оперативной работы. Как предполагается, премьера новинки состоится через несколько дней.Обратная сторона панели S5 создана из металла, аппарат выйдет с дактилоскопическим сканером. Смартфон также будет оснащен двойной камерой и станет работать на платформе операционной системы Android 8.0. Объем аккумулятора составляет 3000 мАч.