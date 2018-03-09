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| | Instagram продолжает воровать функции у Snapchat

Instagram продолжает воровать функции у Snapchat

Вчера, 21:44
Социальная сеть Instagram обретёт новую функцию, с помощью которой её пользователи смогут совершать голосовые и видео звонки. Данную идею разработчики позаимствовали у мессенджера Snapchat.

Instagram продолжает воровать функции у Snapchat

 

Пройдя внутреннее тестирование ещё в январе текущего года, пользователи Instagram смогут пользоваться новой функцией, которая позволит совершать видео звонки другим подписчикам. Об этом свидетельствует появление новых иконок в интерфейсе социальной сети.

Некоторые интернет-издания уверены, что новшество вступит в силу в скором будущем и новые функции будут доступны пользователям. Также они утверждают, что это будет отличным альтернативным решением для мессенджера Snapchat. Сами ж руководители Instagram не подтверждают данного нововведения.
Дарья Дмитриева
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