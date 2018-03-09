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| | Microsoft готовится представит новые дисплеи Surface Hub 2

Microsoft готовится представит новые дисплеи Surface Hub 2

Сегодня, 19:04
Компания Microsoft работает над вторым поколением Surface Hub: огромных смарт-экранов. Производитель считает, их изобретения получить большую популярность в мире.

Microsoft готовится представит новые дисплеи Surface Hub 2

 

По словам представителей Microsoft, «умные» дисплеи Surface Hub являют собой абсолютно новый вид оборудования, также понадеявшись, что данный технологический продукт будет хорошо раскупаем в мире после его презентации. Проект пока находится в стадии разработки, но в компании обещают и далее радовать потребителей более новой информацией об экранах.

Точный срок официального выпуска Surface Hub 2 пока не оглашается. В Microsoft отметили, что это событие произойдет во второй половине 2018 года. Также сообщается, что фирма трудится над новым обновлением операционной системы Windows для имеющихся на сегодня устройств Surface. В компании готовы сотрудничать со структурами, производящими цифровые платы для техники. Их продукция может посодействовать созданию более качественных смарт-дисплеев.
Никита Готский
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