Эксперты сравнили качество съёмки на смартфон и зеркальный объектив

Эксперты из США оценили, как развиваются в настоящее время смартфоны, и сравнили качество съёмки на них и зеркальные объективы. Итоги вызвали шок у многих специалистов, как сообщает Vistanews.

Для тестирования взяли смартфоны iPhone X, Samsung Galaxy S9, а также LG V30. По мнению экспертов, именно эти гаджеты дают самое лучшее изображение среди себе подобных. Их сравнивали с зеркальными камерами от Sony и Nikon, которые также считаются наиболее качественными. Проверка проводилась с учётом того, как меняется чёткость фотографии при том или ином освещении, а также видны ли все детали.

Часть фотографий получились совершенно одинаково и у смартфонов, и у зеркальных объективов. Результаты проведённого опроса среди людей не улице показали, что последние не всегда понимают, на какой гаджет снято. Эксперты заявили, что зеркальная камера лучше срабатывает ночью, а вот в дневное время показатели достаточно сходны.

Ирина Летинская