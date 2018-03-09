Эксперты сравнили качество съёмки на смартфон и зеркальный объектив

Эксперты сравнили качество съёмки на смартфон и зеркальный объективСегодня, 18:45
Американские эксперты протестировали юбилейный смартфон компании Apple iPhone X и профессиональную камеру Red Scarlet-X на предмет качества съемки. Стоит
Популярный блогер, который снимает видеоролики с технологическими новиками, на своем канале в YouTube опубликовал видео, где сравнивает камеры популярных
Смартфон Samsung Galaxy S8 может быть очень похож на iPhone 7. Об этом заявляют независимые аналитики, в своем утверждении ссылающиеся на фотографии еще не