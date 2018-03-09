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| | Эксперты сравнили качество съёмки на смартфон и зеркальный объектив

Эксперты сравнили качество съёмки на смартфон и зеркальный объектив

Сегодня, 18:45
Эксперты из США оценили, как развиваются в настоящее время смартфоны, и сравнили качество съёмки на них и зеркальные объективы. Итоги вызвали шок у многих специалистов, как сообщает Vistanews.

Эксперты сравнили качество съёмки на смартфон и зеркальный объектив

 

Для тестирования взяли смартфоны iPhone X, Samsung Galaxy S9, а также LG V30. По мнению экспертов, именно эти гаджеты дают самое лучшее изображение среди себе подобных. Их сравнивали с зеркальными камерами от Sony и Nikon, которые также считаются наиболее качественными. Проверка проводилась с учётом того, как меняется чёткость фотографии при том или ином освещении, а также видны ли все детали.

Часть фотографий получились совершенно одинаково и у смартфонов, и у зеркальных объективов. Результаты проведённого опроса среди людей не улице показали, что последние не всегда понимают, на какой гаджет снято. Эксперты заявили, что зеркальная камера лучше срабатывает ночью, а вот в дневное время показатели достаточно сходны.

Ирина Летинская
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