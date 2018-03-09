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| | Apple выпустила водонепроницаемый шнур-зарядку

Apple выпустила водонепроницаемый шнур-зарядку

Сегодня, 17:59
Знаменитая американская корпорация Apple презентовала водонепроницаемый кабель, необходимый для зарядки Lightning. Новинка совершенно не боится попадания жидкости.

Apple выпустила водонепроницаемый шнур-зарядку

 

«Яблочная» компания выпустила на потребительский рынок новейший кабель для зарядки мобильных гаджетов не боящихся воды. До этого Apple произвела смартфоны iPhone 7/7 Plus, которые являются водонепроницаемыми на непродолжительный промежуток времени во время погружения в воду на дистанцию до одного метра.

Шнур, имеющий защиту по длине, не так давно был анонсирован компанией Apple. Сообщается также, что в настоящее время нет данных, для чего может сгодится зарядка, не пропускающая жидкость. Может, она подходит, когда в разъеме присутствует вода.
Никита Готский
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