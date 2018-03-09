Apple выпустила водонепроницаемый шнур-зарядку

Знаменитая американская корпорация Apple презентовала водонепроницаемый кабель, необходимый для зарядки Lightning. Новинка совершенно не боится попадания жидкости.

Никита Готский

«Яблочная» компания выпустила на потребительский рынок новейший кабель для зарядки мобильных гаджетов не боящихся воды. До этого Apple произвела смартфоны iPhone 7/7 Plus, которые являются водонепроницаемыми на непродолжительный промежуток времени во время погружения в воду на дистанцию до одного метра.Шнур, имеющий защиту по длине, не так давно был анонсирован компанией Apple. Сообщается также, что в настоящее время нет данных, для чего может сгодится зарядка, не пропускающая жидкость. Может, она подходит, когда в разъеме присутствует вода.