Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики

Компания Grishin Robotics, которая является собственностью Дмитрия Гришина, сооснователя Mail.Ru Group, сделала инвестицию в компанию Starsky Robotics в размере 16,5 миллионов долларов для разработки грузовиков беспилотников.

Пелагея Лебединская

В феврале прошла пресс-конференция, на которой был продемонстрирован первый грузовик беспилотник. Этот грузовик без шофера в кабине проехал 11 км и вернулся беспрепятственно обратно. Как рассказали изобретатели этих машин, грузовик управляется также водителем, но не из кабины, а через автономную систему удаленной навигации. Дмитрий Гришин согласился на инвестицию для дальнейшей разработки этих автомобилей. Он уверен, что грузовики беспилотники намного облегчат работу шоферов. Ведь опытный водитель сможет одновременно управлять несколькими машинами одновременно и при этом работать меньше часов в день, и больше времени проводить со своей семьей.Отметим, что компания Starsky Robotics, которую проинвестировал Дмитрий Гришин, находится в Сан-Франциско и была создана в 2016 году.