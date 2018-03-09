Xiaomi представит в Индии секретный смартфон

Китайская фирма Xiaomi представит в Индии совершенно новый смартфон, являющийся их секретной разработкой. Совсем недавно компания начала активную работу на рынке этой страны.

Никита Готский

Деятельность Xiaomi радует своим прогрессом в Индии, в настоящее время производитель собирается представит очередной смартфон. Проект компания хранит в секрете, но предполагается, что эта новинка схожа с Redmi 5. Как полагают аналитики, очередное изобретение китайцев носит эксклюзивный характер. Официальная презентация состоится не ранее 14 марта.Смартфон Redmi 5 появился в КНР в конце минувшего года вместе с версией Plus. Они являются первым мобильным гаджетами производителя, обладающими полноэкранными дисплеями с соотношением сторон 18:9. Смартфон оснащен 5,7-дюймовым монитором с разрешением 1440 на 720 точек и защитной функцией стекла. Функционирует Xiaomi Redmi 5 на базе процессора Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц и графически процессором Adreno 506. Другие параметры модели: 2 Гб «оперативки» и 16 Гб внедренной памяти, 12 Мп камеры и 5 Мп «фронталки», LTE, Wi-Fi и другое.