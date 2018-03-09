Samsung и Phillips начали совместное сотрудничество в заботе о здоровье человека

Samsung и Phillips начали сотрудничать в сфере здравоохранения. Результатом совместных усилий может стать повышение эффективности и простоты заботы о здоровье.

Корейская компания Samsung рассказала о своих планах на недавнем пресс-релизе. Они рассказали о том, что планируется объединение двух платформ ARTIK Smart IoT и HealthSuite. Основная идея заключается в том, что инженеры компаний планируют организовать взаимодействие двух сервисов. Интеграция данных, хранящихся в приложении HealthSuite, в ARTIK Smart IoT позволит упростить ориентацию в услугах системы здравоохранения, повысит скорость и расширит возможности.Также подразумевается вклад от разработчиков приложений для здоровья, используемых для платформы. Это позволит общему проекту стать огромным «облачным» хранилищем любой информации о системе здравоохранения, которая находится в доступе. Данные, которые были предоставлены, оказались несколько не полноценными - пресс-конференция содержала в себе больше эмоций. Главное, на что было обращено внимание это то, что у пользователей должен быть доступ и к «облачному» хранилищу от Phillips, и к платформе, предоставленной Samsung.