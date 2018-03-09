Lenovo готовит «убийцу» для Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Приблизительно полмесяца назад на территории Индии представили смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro, который получил безрамочный экран, а также двойную основную камеру. Данное мобильное устройство пока еще не покинуло пределов страны, поэтому его покупка, к примеру, в России невозможна. Положение может изменить другая китайская компания Lenovo, которая уже готовит на суд публики телефон Lenovo S5.

Николай Офицеров

Эксперты довольно уверенно называют его «убийцей» Xiaomi Redmi Note 5 Pro, отмечая, что многие пользователи могут попросту перестать ждать одного китайца, ведь другой представит еще более «навороченное» устройство.Считанные часы назад вице-президент Lenovo Чанг Ченг рассказал о том, что дата анонса будет объявлена вскоре. Он также напрямую сравнивал его с девайсом от Xiaomi. Ченг уверяет, что новинка вытеснит устройство с рынка, потому как она будет быстрее, технологичнее и мощнее. Телефон могут представить уже 20 марта.На сегодняшний день о смартфоне Lenovo S5 неизвестно практически ничего. Лишь некоторые источники указывают на то, что работать новинка будет под управлением «операционки» Android 8.0 Oreo и фирменной графической оболочкой от бренда. Емкость аккумуляторной батареи составит не менее чем 3000 мАч.