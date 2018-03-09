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| | Новый китайский смартфон Meizu 15 будет работать на SoC Snapdragon 660

Новый китайский смартфон Meizu 15 будет работать на SoC Snapdragon 660

Сегодня, 16:06
Инсайдеры информируют, что новый смартфон Meizu 15 оснащен процессором SoC Snapdragon 660. Это один из трех гаджетов, которые китайские производители намерены выпустить в скором времени.

Новый китайский смартфон Meizu 15 будет работать на SoC Snapdragon 660

 

Эксперты отмечают, что Meizu 15 обзаведется 5,5-дюймовым экраном, на нём будет стоять 4 ГБ оперативной памяти и поставят флэш-память размером 64 ГБ или 128 ГБ. «Сердцем» выступит процессор SoC Snapdragon 660. Инсайдеры отметили, что установленная платформа на Meizu 15 совсем не новая, она уже встречалась и ранее. Эксперты считают, что процессор не особо удачный, а тем более на таком аппарате.

А вот «старший брат» этой серии - Meizu 15 Plus оснащен уже более серьезным процессором. Инсайдеры предполагают, что старшая версия обзаведется платформой от компании Qualcomm или же Samsung. Что касается дизайна новинки, то его разрабатывали давно, поэтому ждать «сверхмодного» гаджета совсем не стоит. Никакого внешнего вида в стиле iPhone X не намечается.
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