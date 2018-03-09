Накопители Intel Optane SSD 800P представлены в разновидности 58 и 118 Гбайт

Представители корпорации Intel решили официально представить твердотельные накопители, являющиеся частью серии Optane SSD 800P. Подготовка данных устройств к выпуску была анонсирована еще в январе в ходе выставки CES 2018. Вместимость данных планок составляет 58 и 118 Гб.

Николай Офицеров

В основу изделия положена технология памяти 3D XPoint. Отличительной ее чертой является высокая производительность и повышенная плотность размещения компонентов. Эта энергозависимая память, как утверждают специалисты, приблизительно в тысячу раз быстрее и имеет более длительный срок службы, если приводить сравнение с памятью NAND.Твердотельные накопители выполнены в формате M.2 2280 и прекрасно подходят для использования в настольных и портативных компьютерах. Заявленная скорость последовательного чтения данных достигает 1450 Мб, а записи 540 Мб в секунду. Средняя заявленная наработка на отказ составляет до 1,6 миллиона часов.Уже сейчас накопители поступили в продажу. Версия емкостью 58 Гбайт оценивается в 130 долларов США. 118 Гб обойдется желающим в 200 долларов.