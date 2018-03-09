Valve приступила к разработке новых игр

Гейб Ньюэлл, являющийся одним из основателей всемирно известной компании Valve, заявил о том, что в скором времени помимо игры Artifact мир увидит и другие проекты компании, которая долгое время не занималась разработкой новых продуктов.

Александр Вест

Напомним, ранее в ходе сессии на форуме Reddit Гейб пообщался с фанатами Valve и заявил о том, что в разработке у компании находятся сразу три крупных проекта, которые будут поддерживать функцию виртуальной реальности. В данный момент специалисты компании работают над завершением карточной игры под названием Artifact, которая основана на популярной многопользовательской игре Dota 2.Ньюэлл заметил, что Valve вновь возобновила работу над новыми проектами, так как у студий-разработчиков появилась возможность руководить разработкой программного, а также аппаратного обеспечения единовременно. Гендиректор Valve заметил, что отныне его компания, как и Nintendo, сможет контролировать абсолютно все аспекты своих проектов, начиная от графики, заканчивая внешним видом игровых контролёров.