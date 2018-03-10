GOODRAM выпустит модули памяти IRDM DDR4 для ноутбуков

Сотрудничающие компании IRDM и GOODRAM намерены внедрять первые высокопроизводительные модули оперативной памяти типа DDR4 для ноутбуков и небольших настольных компьютеров. Производство указанных модулей памяти решено было наладить в Польше, применяя чипы памяти высочайшего качества.

Николай Офицеров

Каждый модуль тщательным образом тестируют для того, чтобы обеспечивать максимальную совместимость и надежность. Более того, каждый из них будет снабжен тонким радиатором, который обеспечивает необходимое для планки охлаждение. Модули IRDM DDR4 SODIMM, как утверждают девелоперы, будут оставаться холодными даже при ограниченной циркуляции воздуха внутри ноутбука.Указанные планки пока что доступны в емкостях от 4 до 16 гигабайт. Пользователи смогут также сделать выбор из трех доступных частот: 2133, 2400 и 2666 MHz. Каждому модулю обещают предоставить пожизненную гарантию с бесплатной технической поддержкой.