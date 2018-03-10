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| | Компания McAfee купила VPN-сервис TunnelBear

Компания McAfee купила VPN-сервис TunnelBear

Сегодня, 05:40
Американская компания McAfee, 49 процентов активов которой принадлежат технологическому гиганту Intel, объявила о приобретении VPN-сервиса под названием TunnelBear. Детали и сумма совершённой сделки в данный момент не разглашаются.

Компания McAfee купила VPN-сервис TunnelBear

 

Официальные представители сервиса TunnelBear рассказали о том, что благодаря присоединению к разработчикам антивирусных систем McAfee в ближайшее время все стандарты безопасности компании, предоставляющей платные кроссплатформенные услуги VPN-туннелирования, будут приведены в соответствие с действующим законодательством США. Представители TunnelBear также заверили, что несмотря на осуществлённую сделку, детали которой в данный момент всё ещё не разглашаются, VPN-сервис сохранит своё название и продолжит свою работу в качестве отдельного подразделения компании McAfee.

Напомним, TunnelBears был основан семь лет назад, а услугами данного VPN-сервиса пользуются более 20 миллионов человек с разных уголков планеты. Заметим, что многие пользователи данного сервиса уже приобщились к приложению компании по безопасному сохранению паролей под названием RememBear.
Александр Вест
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