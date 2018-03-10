Новый процессор от Qualcomm получит поддержку 5G-сетей

Новый инновационный процессор, разработанный в качестве платформы для ряда мобильных устройств, появится уже в этом году. Для того, чтобы работать в паре с модемом, поддерживающим стандарты связи пятого поколения, Qualcomm наделили новую модель процессора небывалой мощностью, что также скажется и на производительности устройств, построенных на базе данного «камня». Оператор Sprint объявил о своём намерении одним из первых освоить данный рынок, предоставив своим клиентам услуги беспроводной 5G связи.
Заметим, что ещё до официального релиза Snapdragon 855 был объявлен самым производительным процессором для мобильных устройств в мире. Заметим, что в данный момент до сих пор неизвестны технические характеристики процессора, однако, производители заявили, что новый Snapdragon будет опережать на 30-40% в производительности флагманский Snapdragon 845.