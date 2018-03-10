Новый процессор от Qualcomm получит поддержку 5G-сетей

Официальные представители Qualcom, лидирующей компании по исследования беспроводных средств связи, заявили о создании новой модели процессора, которая будет поддерживать стандарты 5G. Процессор получил наименование Snapdragon 855 Fusion.

Александр Вест

Новый инновационный процессор, разработанный в качестве платформы для ряда мобильных устройств, появится уже в этом году. Для того, чтобы работать в паре с модемом, поддерживающим стандарты связи пятого поколения, Qualcomm наделили новую модель процессора небывалой мощностью, что также скажется и на производительности устройств, построенных на базе данного «камня». Оператор Sprint объявил о своём намерении одним из первых освоить данный рынок, предоставив своим клиентам услуги беспроводной 5G связи.Заметим, что ещё до официального релиза Snapdragon 855 был объявлен самым производительным процессором для мобильных устройств в мире. Заметим, что в данный момент до сих пор неизвестны технические характеристики процессора, однако, производители заявили, что новый Snapdragon будет опережать на 30-40% в производительности флагманский Snapdragon 845.