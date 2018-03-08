Sony вскоре начнет продавать новую приставку PlayStation 5

Очередная версия приставки PlayStation вскоре выйдет в продажу. Новинку создали в конце зимы нынешнего года.

Никита Готский

Игровая платформа PlayStation 5 через определенное время появится в реализации. Геймеры обрадованы новой разработке японской компании Sony. В настоящее время авторы проекта отправляют консоль ведущим разработчикам, дабы они принялись как можно быстрее работать над созданием игр для PS5. Конкретные данные о технических особенностях новинки в компании пока не разглашают.Согласно предварительным сведениям, официальная премьера PlayStation 5 произойдет в 2019 году на форуме E3. Один год нужен для завершения доработки приставки и оптимизации ее программного обеспечения.