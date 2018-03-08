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| | Sony вскоре начнет продавать новую приставку PlayStation 5

Sony вскоре начнет продавать новую приставку PlayStation 5

Вчера, 22:13
Очередная версия приставки PlayStation вскоре выйдет в продажу. Новинку создали в конце зимы нынешнего года.

Sony вскоре начнет продавать новую приставку PlayStation 5

 

Игровая платформа PlayStation 5 через определенное время появится в реализации. Геймеры обрадованы новой разработке японской компании Sony. В настоящее время авторы проекта отправляют консоль ведущим разработчикам, дабы они принялись как можно быстрее работать над созданием игр для PS5. Конкретные данные о технических особенностях новинки в компании пока не разглашают.

Согласно предварительным сведениям, официальная премьера PlayStation 5 произойдет в 2019 году на форуме E3. Один год нужен для завершения доработки приставки и оптимизации ее программного обеспечения.
Никита Готский
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