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| | Ubisoft: The Division 2 в разработке

Ubisoft: The Division 2 в разработке

Вчера, 20:53
Компания Ubisoft открыто объявила о работе над второй частью Tom Clancy's The Division. Дебютный показ игры состоится уже в июне текущего года.

Ubisoft: The Division 2 в разработке

 

Прошло два года с момента выхода игры Tom Clancy's The Division. За это время компания-разработчик выпустила много обновлений, в которых, чаще всего, учитывались все пожелания поклонников приложения. К праздничной дате компания Ubisoft решила сделать сюрприз пользователям, и открыто заявила о работе над новой частью. Разработкой Tom Clancy's The Division 2 будет руководить шведская студия Massive Entertainment совместно с соответствующими отделами Ubisoft. Пока ничего конкретного о продолжении игры неизвестно, но в обращении разработчики указали, что, как и раньше, будут прислушиваться к фанатам игры.

Презентация Tom Clancy's The Division 2 пройдет в июне этого года на ЕЗ-2018. До этого выйдет еще два крупных обновления первой части игры.
Виктория Озерова
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