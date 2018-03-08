Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

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Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

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| | Xiaomi презентует браслет Mi Band 3 по цене $30

Xiaomi презентует браслет Mi Band 3 по цене $30

Сегодня, 17:14
Компания Xiaomi выпускает браслет Mi Band 3 для китайского цифрового рынка. Стоимость модели составляет 30 американских долларов.

Xiaomi презентует браслет Mi Band 3 по цене $30

 

Премьера браслета давно ожидалась потребителями, потому как он значительно превосходит все прежние модели по техническим параметрам. Его OLED-экран на 1,5 дюйма защищен протоколом безопасности IP68, что разрешает его как подвергать контакту с водой, так и купаться в бассейне, не снимая браслет с руки.

Более всего людей интересовала цена Xiaomi Mi Band 3. Некоторые считали, что техническое совершенство повлияет на стоимость, но создатели прибора эти данные не подтвердили. В КНР браслет можно купить за 30 долларов, в РФ данный показатель могут поднять в два раза.
Никита Готский
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