Xiaomi презентует браслет Mi Band 3 по цене $30

Компания Xiaomi выпускает браслет Mi Band 3 для китайского цифрового рынка. Стоимость модели составляет 30 американских долларов.

Никита Готский

Премьера браслета давно ожидалась потребителями, потому как он значительно превосходит все прежние модели по техническим параметрам. Его OLED-экран на 1,5 дюйма защищен протоколом безопасности IP68, что разрешает его как подвергать контакту с водой, так и купаться в бассейне, не снимая браслет с руки.Более всего людей интересовала цена Xiaomi Mi Band 3. Некоторые считали, что техническое совершенство повлияет на стоимость, но создатели прибора эти данные не подтвердили. В КНР браслет можно купить за 30 долларов, в РФ данный показатель могут поднять в два раза.