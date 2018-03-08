Голосовой помощник компании Apple Siri может исчезнуть

Американские аналитики пришли к выводу, что голосовой помощник Siri может совсем исчезнуть из техники корпорации Apple. Дело в конкуренции на рынке, уникальности функции и неполадка самой системы.

Светлана Славянская

В первую очередь «яблочная» компания может уничтожить Siri из-за того, что онлайн-помощник уже не является уникальной функцией и фишкой техники Apple. Вторая причина это то, что теперь в каждом, даже китайском смартфоне, существует свой аналог Siri. Причем конкуренты добились более идеальной работы своих онлайн помощников, которые превосходят функцию компании из Купертино.Третья причина это неполадки в самой системе. Дело в том, что часто пользователи iPhone просто не могут дозваться Siri, а также узнать точную информацию на свой вопрос. Кроме того, в «умной» колонке HomePod Siri отзывается только на английском языке, что неудобно для русскоязычного пользователя.