Японские ученые придумали супермонстра для защиты сельхозугодий

Сторож реагирует на приближение кабанов особым устрашающим воем. Изобретение так и назвали «Волк-Супермонстр». Стоит такой робот почти 3,5 тысячи фунтов стерлингов или 275 тысяч рублей.
Создатели «Супермонстра» надеются, что такой набор функций позволит механическому охраннику полей и огородов прогнать свиней. Японские изобретатели не впервые экспериментируют с огородными роботами. Прежде они придумали рой миниботов, который имитировал пчелиный рой. Инженеры создали их для искусственного опыления растений вымирающих видов.