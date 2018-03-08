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| | Японские ученые придумали супермонстра для защиты сельхозугодий

Японские ученые придумали супермонстра для защиты сельхозугодий

Сегодня, 16:33
Японские ученые придумали оригинальный план по спасению местных сельхозугодий от набегов диких кабанов. К услугам фермеров Страны Восходящего солнца предлагается «Супермонстр». Внешне искусственный охранник напоминает крупного волка с натуральным мехом и сверкающим багровым взглядом.

Японские ученые придумали супермонстра для защиты сельхозугодий

 

Сторож реагирует на приближение кабанов особым устрашающим воем. Изобретение так и назвали «Волк-Супермонстр». Стоит такой робот почти 3,5 тысячи фунтов стерлингов или 275 тысяч рублей.

Японские ученые придумали супермонстра для защиты сельхозугодий

 

Создатели «Супермонстра» надеются, что такой набор функций позволит механическому охраннику полей и огородов прогнать свиней. Японские изобретатели не впервые экспериментируют с огородными роботами. Прежде они придумали рой миниботов, который имитировал пчелиный рой. Инженеры создали их для искусственного опыления растений вымирающих видов.
Дарья Светозарова
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