Новый девайс HTC U12 получит корпус из закаленного стекла

Новый смартфон HTC U12 поступит в продажу с необычным и обновленным матовым корпусом, который будет изготовлен из закаленного стекла. Данные о флагманском гаджете появилась в сети.

Анна Котова

Неофициальные данные сообщают, что обновленная модель смартфона будет чем-то напоминать предыдущие версии HTC U11 и HTC U11+. Смартфон HTC U12 получит по наследству от предыдущих девайсов металлическую рамку и изогнутые стеклянные панели. Сканер отпечатка пальца установят на обратной стороне устройства, рядом с двойной камерой. Однако корпус смартфона станет более матовым.До этого информировалось, что HTC U12 обзаведется дисплеем с диагональю в 5,99 дюймов, разрешением Quad HD+ с размером сторон 18 на 9, как у большинства популярных смартфонов других компаний-производителей. Также гаджет получит основную двойную камеру на 12 и 16 мегапикселей, а фронтальную на 8 мегапикселей.Смартфон будет работать на Android 8.0 Oreo. В данное устройство можно установить как одну, так и две SIM-карты. Также девайс защищен от попадания пыли и влаги, а помимо сканера отпечатка пальца разблокировать устройство можно благодаря сенсору лица. Ранее сообщалось, что цена на смартфон HTC U12 на момент выхода в продажу составит примерно 880 американских долларов.