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| | Samsung выпустил приложение для демонстрации Galaxy S9/S9+

Samsung выпустил приложение для демонстрации Galaxy S9/S9+

Сегодня, 15:56
Южнокорейский производитель Samsung выпустил программу, которая разрекламирует Galaxy S9 и S9+. Новинка являет собой информационный медиа- и текстовый контент.

Samsung выпустил приложение для демонстрации Galaxy S9/S9+

 

Техника Samsung пользуется популярностью во всем мире. Теперь же инженеры фирмы решили порадовать своих потребителей специальным приложением. Новый сервис Experience app for Galaxy S9/S9+, доступен на всех аппаратах, функционирующих на платформе Android 6.0.

Пользователи, запустив программу, увидят ряд разделов. В частности, графа со спецификациями смартфонов поможет сравнить вышеуказанные модели с иными устройствами корпорации. Другие разделы являют собой сборник небольших видеороликов с показом параметров S9 и S9+. Объем программы составляет 700 Мб. Вероятно, она предназначается для смартфонов, в определенный момент не имеющих доступа к Сети.
Никита Готский
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