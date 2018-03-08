Samsung выпустил приложение для демонстрации Galaxy S9/S9+

Южнокорейский производитель Samsung выпустил программу, которая разрекламирует Galaxy S9 и S9+. Новинка являет собой информационный медиа- и текстовый контент.

Никита Готский

Техника Samsung пользуется популярностью во всем мире. Теперь же инженеры фирмы решили порадовать своих потребителей специальным приложением. Новый сервис Experience app for Galaxy S9/S9+, доступен на всех аппаратах, функционирующих на платформе Android 6.0.Пользователи, запустив программу, увидят ряд разделов. В частности, графа со спецификациями смартфонов поможет сравнить вышеуказанные модели с иными устройствами корпорации. Другие разделы являют собой сборник небольших видеороликов с показом параметров S9 и S9+. Объем программы составляет 700 Мб. Вероятно, она предназначается для смартфонов, в определенный момент не имеющих доступа к Сети.