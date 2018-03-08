Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов

Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов

Сегодня, 15:54
Официальные представители Главного командования Военно-Морского Флота России сообщили о том, что патрульные «корабли-невидимки» обзаведутся морскими дистанционно управляемыми дронами.

Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов

 

Вскоре беспилотные помощники пополнят ряды патрульных кораблей, предоставив специалистам возможность увеличить зону контроля за водным приграничным пространством, избегая при этом любых рисков для экипажа. В проекте под номером 22160 патрульные корабли используют специальную аппаратуру, которая делает их невидимыми для любых технологий радиоэлектронного обнаружения. В скором времени каждый такой корвет обзаведётся беспилотным водным аппаратом, с помощью которого можно будет осуществлять дистанционное патрулирование большого пространства.

Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов

 

В ходе выполнения специальных заданий операторы таких дронов будут получать всю подробную информацию об исследуемом объекте, его передвижении, а также месте его точной дислокации. Отметим, благодаря уникальности конструкции подобных аппаратов, дроны остаются практически незаметными для потенциального противника.
Александр Вест
Новости по теме
Корабли Балтийского флота отправились в Атлантику
Корабли Балтийского флота отправились в Атлантику

Сегодня, 14 октября, корветы Балтийского флота отправились в поход по Атлантическому океану. СМИ проинформировал председатель флота Роман Мартов.

Патрульные корабли Китая вошли в воды спорных территорий у Японии
Патрульные корабли Китая вошли в воды спорных территорий у Японии

Три патрульных китайских корабля вошли в воды у островов Сенкаку, на которые претендует Япония. Об этом рассказала японская сторона.

Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии задействованы в проверке войск
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии задействованы в проверке войск

В пятницу, 26 августа, во внезапной проверке войск приняли участие более 15 военно-морских судов Черноморского флота, свыше 10 кораблей Каспийской флотилии,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости