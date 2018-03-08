Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов

Официальные представители Главного командования Военно-Морского Флота России сообщили о том, что патрульные «корабли-невидимки» обзаведутся морскими дистанционно управляемыми дронами.

Вскоре беспилотные помощники пополнят ряды патрульных кораблей, предоставив специалистам возможность увеличить зону контроля за водным приграничным пространством, избегая при этом любых рисков для экипажа. В проекте под номером 22160 патрульные корабли используют специальную аппаратуру, которая делает их невидимыми для любых технологий радиоэлектронного обнаружения. В скором времени каждый такой корвет обзаведётся беспилотным водным аппаратом, с помощью которого можно будет осуществлять дистанционное патрулирование большого пространства.

Александр Вест

В ходе выполнения специальных заданий операторы таких дронов будут получать всю подробную информацию об исследуемом объекте, его передвижении, а также месте его точной дислокации. Отметим, благодаря уникальности конструкции подобных аппаратов, дроны остаются практически незаметными для потенциального противника.