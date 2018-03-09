Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Цена на Samsung Galaxy A7 упала ниже психологической отметки

Цена на Samsung Galaxy A7 упала ниже психологической отметки

Сегодня, 05:40
В РФ обвалились цены на флагман прошедшего года от Samsung. Теперь модель Galaxy A7 можно купить всего за 19 300 рублей.

Цена на Samsung Galaxy A7 упала ниже психологической отметки

 

В течение последних недель цена на топовый девайс от Samsung Galaxy A7 значительно упала, достигнув своего психологического предела. На рынке мобильных устройств РФ гаджет появился в прошлом году, тогда стоимость Samsung Galaxy A7 превышала цифру в 30 тысяч рублей. Флагман линейки оснащен 5,7-дюймовым экраном с высоким разрешением, фронтальной и основной камерами на 16 Мп и имеет 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти. Устройство функционирует на базе 8-ядерного процессора.

Несмотря на привлекательные параметры, смартфон на фоне новинок от компании-производителя из Южной Кореи выглядит немного устаревшим, с чем и связывают падение цены. Теперь в РФ гаджет можно приобрести менее чем за 20 тысяч рублей.
Виктория Озерова
Новости по теме
В России резко упала цена на флагман Samsung Galaxy S8+
В России резко упала цена на флагман Samsung Galaxy S8+

В феврале на рынке РФ внезапно снизилась стоимость флагманского устройства от Samsung. Теперь купить модель Galaxy S8+ можно на треть дешевле, всего за 40

Цена на флагман Samsung Galaxy Note 8 в России упала на треть
Цена на флагман Samsung Galaxy Note 8 в России упала на треть

Признанный лучшим смартфоном этого года Samsung Galaxy Note 8, который работает на базе Android, в значительной мере подешевел в России. Из-за так называемых

В России существенно упала цена на Samsung Galaxy A7
В России существенно упала цена на Samsung Galaxy A7

С начала реализации на территории России смартфона Samsung Galaxy S8 его стоимость упала на 35%. С такой информацией выступает Hi-tech Mail.ru.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости