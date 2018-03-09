Цена на Samsung Galaxy A7 упала ниже психологической отметки

В РФ обвалились цены на флагман прошедшего года от Samsung. Теперь модель Galaxy A7 можно купить всего за 19 300 рублей.

Виктория Озерова

В течение последних недель цена на топовый девайс от Samsung Galaxy A7 значительно упала, достигнув своего психологического предела. На рынке мобильных устройств РФ гаджет появился в прошлом году, тогда стоимость Samsung Galaxy A7 превышала цифру в 30 тысяч рублей. Флагман линейки оснащен 5,7-дюймовым экраном с высоким разрешением, фронтальной и основной камерами на 16 Мп и имеет 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти. Устройство функционирует на базе 8-ядерного процессора.Несмотря на привлекательные параметры, смартфон на фоне новинок от компании-производителя из Южной Кореи выглядит немного устаревшим, с чем и связывают падение цены. Теперь в РФ гаджет можно приобрести менее чем за 20 тысяч рублей.