Samsung сообщил о достижении предзаказа Galaxy S9 уровня Galaxy S8

Разработчики допускают, что реальные цифры могут несколько отличаться от заявленных, поскольку предварительный заказ на S9 начали формировать через два дня после анонса, а предыдущее поколение корейских смартфонов начали заказывать только через восемь дней после демонстрации.
Причину такого невысокого спроса эксперты связывают с тем, что принципиальных отличий между S9 и S8 потребители не видят и не считают необходимым менять уже имеющийся девайс на не слишком продвинутый, но более дорогой смартфон. Производители хотят получить за гаджет 800 долларов, а клиенты не готовы платить больше, чем 700, особенно если учесть, что прежняя модель стоила всего 600 долларов. В прошлом году корейский производитель зарегистрировал 550 тысяч предзаказов всего за два дня, что стало для компании абсолютным рекордом. S7 за неделю захотели купить только 200 тысяч потребителей.