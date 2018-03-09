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| | Samsung сообщил о достижении предзаказа Galaxy S9 уровня Galaxy S8

Samsung сообщил о достижении предзаказа Galaxy S9 уровня Galaxy S8

Сегодня, 01:30
Представители компании Samsung Electronics опровергли информацию о том, что уровень предзаказа на новый флагман бренда Samsung Galaxy S9 значительно скромнее, чем на предыдущую модель Galaxy S8. Производитель заявил, что объемы предварительных заказов на названные гаджеты примерно одинаковы.

Samsung сообщил о достижении предзаказа Galaxy S9 уровня Galaxy S8

 

Разработчики допускают, что реальные цифры могут несколько отличаться от заявленных, поскольку предварительный заказ на S9 начали формировать через два дня после анонса, а предыдущее поколение корейских смартфонов начали заказывать только через восемь дней после демонстрации.

Причину такого невысокого спроса эксперты связывают с тем, что принципиальных отличий между S9 и S8 потребители не видят и не считают необходимым менять уже имеющийся девайс на не слишком продвинутый, но более дорогой смартфон. Производители хотят получить за гаджет 800 долларов, а клиенты не готовы платить больше, чем 700, особенно если учесть, что прежняя модель стоила всего 600 долларов. В прошлом году корейский производитель зарегистрировал 550 тысяч предзаказов всего за два дня, что стало для компании абсолютным рекордом. S7 за неделю захотели купить только 200 тысяч потребителей.
Дарья Светозарова
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