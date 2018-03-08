Xiaomi представила "умную" крышку для унитаза

Представители китайской фирмы Xiaomi представили в ходе недавней презентации новую, по их словам, инновационную технологию. Речь, в данном случае, не о смартфоне или ноутбуке, а об «умной» крышке для унитаза Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat, которая обладает, по заверению китайцев, «серьезным перечнем полезным функций».

Николай Офицеров

«Умная» крышка может в режиме 24 на 7 поддерживать необходимую температуру сидения, которую можно вдобавок настроить при помощи мобильного приложения под личное расписание. Еще одной функцией является быстрый подгорев, которым сможет пользоваться любой владелец Xiaomi Mi Band. В приборе имеется также опция ополаскивания, работающая в нескольких режимах. В случае, если юзер находится на крышке более 30 минут, то звуковой динамик обязательно уведомит его об этом. Временной период можно всячески настраивать под личное использование.Стоит отметить также особый керамический нагреватель для воды и особый фильтр, который уничтожает 99 процентов известных бактерий, что обитают под ободком унитаза. Встроена в крышку функция очистки воздуха. «Модники» смогут выбрать необходимую подсветку для своего унитаза и смогут настроить желаемую яркость.