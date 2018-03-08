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| | Diablo III все же выйдет на игровой платформе Nintendo Switch

Diablo III все же выйдет на игровой платформе Nintendo Switch

Вчера, 21:40
Игра Diablo III все-таки появится на платформе Nintendo Switch. Об этом сообщают работники Evrogamer.

Diablo III все же выйдет на игровой платформе Nintendo Switch

 

Ранее студия Blizzard выпустила информацию, заявив, что игровой проект Diablo III появится на платформе Nintendo Switch. Производитель обнародовал трейлер, где рука некоего человека несколько раз жмет на выключатель ночника, воспроизведенного в форме головы Diablo. Тем не менее, уже спустя небольшой промежуток времени студия опровергла данные выхода игры на консоль, отмечая, что у них в настоящее время нет планов представлять проект на Nintendo. Позже СМИ подтвердили слухи о портатировании Diablo на Switch, но Blizzard это скрывает.

Сотрудник компании не обманул людей, заявив об отсутствии планов презентации. По его словам, он сам не знал о появлении тизера, так как анонс должен выйти спустя несколько месяцев.
Никита Готский
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