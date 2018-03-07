Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Facebook добавили в Messenger Lite видеочат

Facebook добавили в Messenger Lite видеочат

Сегодня, 17:36
Приложение Messenger Lite от Facebook для Android получило новое обновление. Видео-чат является финальной функцией для мессенджера, сделав его полнофункциональным и практичным.

Facebook добавили в Messenger Lite видеочат

 

По мнению Facebook обновление сделает Messenger Lite идеальным для общения. Приложение, в котором отключено множество функций, добавленных компанией на протяжении нескольких лет, предлагает простой и удобный вариант обмена сообщений. По задумке разработчиков программа так же прекрасно должна подходить для владельцев старых устройств на Android. Они уверяют, что приложение будет хорошо работать и в тех случаях, при которых интернет-соединение оставляет желать лучшего. Но, по мнению некоторых пользователей, Messenger Lite выглядит как лучший вариант для любых устройств и при любых условиях подключения к Сети.

Стоит отметить, что интернет-аудитория полагает, что видеочат должен стать финальным обновлением для приложения, на котором Facebook стоит остановиться. В противном случае через несколько лет может появиться Messenger Lighter, в котором опять произойдет очередной сброс всех надстроек.
Новости по теме
Число пользователей приложения Facebook Messenger превысило 1,3 млрд
Число пользователей приложения Facebook Messenger превысило 1,3 млрд

Число пользователей приложения Facebook Messenger превысило 1,3 млрд человек. Разработчики непрерывно вводят новые функции.

Facebook выпустила Messenger для бюджетных смартфонов с медленным интернетом
Facebook выпустила Messenger для бюджетных смартфонов с медленным интернетом

3 октября администрация социальной сети Facebook объявила о выходе Messenger для бюджетных смартфонов или для владельцев устройств с медленным интернетом.

Ежемесячная аудитория Facebook Messenger превысила 1 млрд человек
Ежемесячная аудитория Facebook Messenger превысила 1 млрд человек

Аудитория мессенджера Facebook превысила 1 млрд пользователей ежемесячно. В данный момент приложение является вторым по количеству скачиваний на устройства с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости