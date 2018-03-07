Facebook добавили в Messenger Lite видеочат

Приложение Messenger Lite от Facebook для Android получило новое обновление. Видео-чат является финальной функцией для мессенджера, сделав его полнофункциональным и практичным.

По мнению Facebook обновление сделает Messenger Lite идеальным для общения. Приложение, в котором отключено множество функций, добавленных компанией на протяжении нескольких лет, предлагает простой и удобный вариант обмена сообщений. По задумке разработчиков программа так же прекрасно должна подходить для владельцев старых устройств на Android. Они уверяют, что приложение будет хорошо работать и в тех случаях, при которых интернет-соединение оставляет желать лучшего. Но, по мнению некоторых пользователей, Messenger Lite выглядит как лучший вариант для любых устройств и при любых условиях подключения к Сети.Стоит отметить, что интернет-аудитория полагает, что видеочат должен стать финальным обновлением для приложения, на котором Facebook стоит остановиться. В противном случае через несколько лет может появиться Messenger Lighter, в котором опять произойдет очередной сброс всех надстроек.