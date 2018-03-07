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| | Сервис Bumble будет удалять фотографии пользователей

Сервис Bumble будет удалять фотографии пользователей

Сегодня, 17:09
Сервис для знакомств Bumble изменил политику размещения фотографий для пользователей. Снимки, несущие в себе вредное содержание, будут удаляться администрацией, хотя некоторые из решений можно будет обжаловать.

Сервис Bumble будет удалять фотографии пользователей

 

Главный конкурент Tinder решил запретить размещение изображений, на которых запечатлено как огнестрельное, так и холодное оружие. Фотографии с данной тематикой будут подлежать удалению, вне зависимости, были сделаны публикации до ввода запрета или нет. Данное решение было принято после нескольких трагично обернувшихся в США инцидентов с оружием.

Не смотря на это, владельцы сервиса оставили возможность для размещения такого рода снимков. Фотографии не будут подлежать удалению в тех случаях, если на изображении пользователь будет одет в форму, указывающую на его принадлежность к войскам или силовым структурам. При наличии на форме опознавательных знаков, то снимки с оружием оставят. Примерный критерий остается и для охотников, которые смогут обжаловать решение администрации.
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