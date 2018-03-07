Сервис Bumble будет удалять фотографии пользователей

Сервис для знакомств Bumble изменил политику размещения фотографий для пользователей. Снимки, несущие в себе вредное содержание, будут удаляться администрацией, хотя некоторые из решений можно будет обжаловать.

Главный конкурент Tinder решил запретить размещение изображений, на которых запечатлено как огнестрельное, так и холодное оружие. Фотографии с данной тематикой будут подлежать удалению, вне зависимости, были сделаны публикации до ввода запрета или нет. Данное решение было принято после нескольких трагично обернувшихся в США инцидентов с оружием.Не смотря на это, владельцы сервиса оставили возможность для размещения такого рода снимков. Фотографии не будут подлежать удалению в тех случаях, если на изображении пользователь будет одет в форму, указывающую на его принадлежность к войскам или силовым структурам. При наличии на форме опознавательных знаков, то снимки с оружием оставят. Примерный критерий остается и для охотников, которые смогут обжаловать решение администрации.