Google объявила о создании 72-кубитного квантового компьютера

Разработчики компании Google объявили о создании Bristlecone – рекордного квантового компьютера. Разработка была презентована в Лос-Анджелесе на ежегодном съезде Американского физического сообщества.

Google в своем блоге рассказала о новой разработке. Им стал 72-кубитный квантовый процессор с двумерным массивом. Уточняется, что Bristlecone был создан на основе предыдущей подобной разработки компании на 9 кубитов, отличие схемы в соединении: в новом компьютеры кубиты соединены в два массива, а не цепочку. Усовершенствование позволяет выслеживать и корректировать ошибки, которые очень часто возникают в квантовых процессорах при вычислениях. На нынешнем этапе новый компьютер уже «научен» выполнять практические задачи. В качестве теста процессор создал криптографические алгоритмы и некоторые расчеты моделирования научных задач.

Виктория Озерова

Напомним, что недавно IBMпрезентовала 50-кубитный квантовый компьютер.