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| | Apple Music для Android улучшили просмотр видео

Apple Music для Android улучшили просмотр видео

Сегодня, 16:30
Компания Apple ввела некоторые улучшения в приложение Apple Music для Android, которые позволят просматривать видеозаписи в лучшем качестве.

Apple Music для Android улучшили просмотр видео

 

Разработчики «яблочной» компании стабилизировали воспроизведение аудиозаписей, а также добавили несколько новых функций, которые позволят просматривать видео в более качественном формате. С этими обновлениями теперь можно просматривать видеозаписи в полноэкранном режиме. После обновления данного приложения, видео будет воспроизводится даже после того, как пользователь выйдет из программы.

Есть еще одна особенность нововведения, все видеозаписи можно упорядочить и создать плейлист, точно также как и аудиодорожки. Компания Apple надеется, что благодаря новшествам клипы и обычные записи станут востребованными.
Анна Котова
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