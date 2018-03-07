Apple Music для Android улучшили просмотр видео

Компания Apple ввела некоторые улучшения в приложение Apple Music для Android, которые позволят просматривать видеозаписи в лучшем качестве.

Анна Котова

Разработчики «яблочной» компании стабилизировали воспроизведение аудиозаписей, а также добавили несколько новых функций, которые позволят просматривать видео в более качественном формате. С этими обновлениями теперь можно просматривать видеозаписи в полноэкранном режиме. После обновления данного приложения, видео будет воспроизводится даже после того, как пользователь выйдет из программы.Есть еще одна особенность нововведения, все видеозаписи можно упорядочить и создать плейлист, точно также как и аудиодорожки. Компания Apple надеется, что благодаря новшествам клипы и обычные записи станут востребованными.