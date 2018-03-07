Эксперты составили ТОП бюджетных смартфонов 2018 года с Aliexpress

Несмотря на курс доллара, который заставляет плакать даже брутальных мужчин, в 2018 году всё еще можно купить недорогой, но хороший смартфон. Эксперты мобильного рынка рассказали о лучших бюджетных гаджетах этого года из Китая и Aliexpress.

В первую очередь стоит отметить Leagoo M8 Pro. Это бюджетный многофункциональный аппарат, в некоторых параметрах ничуть не хуже многих флагманских смартфонов. Он защищен от попадания воды, обладает сканером отпечатков пальцев, действует в 3G-сетях, имеет стекло, не склонное к возникновения царапин. Характеристики Leagoo M8 Pro следующие: Android 6.0, поддержка двух сим-карт, размер дисплея составляет 5.5 дюймов, разрешение 1280 на 720. Любителей съемки порадует камера на 13 Мп, также стоит отметить объем памяти в 16 Гб, слот для карты памяти и батарею на 3000 мАч.

Смартфон Doogee X5 Max Pro. Эта модель работает на базе Android 6.0, поддерживает две сим-карты, разрешение экрана составляет 1280 на 720, разрешение камеры 13 Мп, «фронталка» 5 Мп. Данное устройство обладает памятью в 16 Гб, слотом для карты памяти, объем оперативной памяти составляет 2 Гб, вес смартфона 225 граммов. Особо радует аппарат опцией сохранения аккумулятора при длительном пользовании.

HomTom HT17 хороший выбор для желающих иметь бюджетный гаджет без объемных приложений. Смартфон функционирует на базе OC Android 6.0, обладает поддержкой двух сим-карт, модель может похвастаться экраном с разрешением 1280 на 720 точек, камерой в 5 Мп, объемом памяти в 16 Гб, Wi-Fi, 4G LTE, LTE-A, Bluetooth, «оперативкой» в 2 Гб и аккумулятором в 4000 мАч. Поддерживает карты памяти до 64 Гб.

Никита Готский

Bluboo Maya - довольно неплохой смартфон, который подойдет тем, кто не желает тратить больших денег на подобную технику. Действует устройство на шестой версии Android, поддерживает две сим-карты, имеет экран 1280 на 720 пикселей, камерой на 13 Мп, автофокусом, памятью в 8 Гб, слотом для карт памяти, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi и GPS. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, а емкость аккумулятора 3000 мАч.