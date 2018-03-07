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| | Эксперты составили ТОП бюджетных смартфонов 2018 года с Aliexpress

Эксперты составили ТОП бюджетных смартфонов 2018 года с Aliexpress

Сегодня, 14:19
Несмотря на курс доллара, который заставляет плакать даже брутальных мужчин, в 2018 году всё еще можно купить недорогой, но хороший смартфон. Эксперты мобильного рынка рассказали о лучших бюджетных гаджетах этого года из Китая и Aliexpress.

Эксперты составили ТОП бюджетных смартфонов 2018 года с Aliexpress

 

В первую очередь стоит отметить Leagoo M8 Pro. Это бюджетный многофункциональный аппарат, в некоторых параметрах ничуть не хуже многих флагманских смартфонов. Он защищен от попадания воды, обладает сканером отпечатков пальцев, действует в 3G-сетях, имеет стекло, не склонное к возникновения царапин. Характеристики Leagoo M8 Pro следующие: Android 6.0, поддержка двух сим-карт, размер дисплея составляет 5.5 дюймов, разрешение 1280 на 720. Любителей съемки порадует камера на 13 Мп, также стоит отметить объем памяти в 16 Гб, слот для карты памяти и батарею на 3000 мАч.

Эксперты составили ТОП бюджетных смартфонов 2018 года с Aliexpress

 

Смартфон Doogee X5 Max Pro. Эта модель работает на базе Android 6.0, поддерживает две сим-карты, разрешение экрана составляет 1280 на 720, разрешение камеры 13 Мп, «фронталка» 5 Мп. Данное устройство обладает памятью в 16 Гб, слотом для карты памяти, объем оперативной памяти составляет 2 Гб, вес смартфона 225 граммов. Особо радует аппарат опцией сохранения аккумулятора при длительном пользовании.

Эксперты составили ТОП бюджетных смартфонов 2018 года с Aliexpress

 

HomTom HT17 хороший выбор для желающих иметь бюджетный гаджет без объемных приложений. Смартфон функционирует на базе OC Android 6.0, обладает поддержкой двух сим-карт, модель может похвастаться экраном с разрешением 1280 на 720 точек, камерой в 5 Мп, объемом памяти в 16 Гб, Wi-Fi, 4G LTE, LTE-A, Bluetooth, «оперативкой» в 2 Гб и аккумулятором в 4000 мАч. Поддерживает карты памяти до 64 Гб.

Эксперты составили ТОП бюджетных смартфонов 2018 года с Aliexpress

 

Bluboo Maya - довольно неплохой смартфон, который подойдет тем, кто не желает тратить больших денег на подобную технику. Действует устройство на шестой версии Android, поддерживает две сим-карты, имеет экран 1280 на 720 пикселей, камерой на 13 Мп, автофокусом, памятью в 8 Гб, слотом для карт памяти, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi и GPS. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, а емкость аккумулятора 3000 мАч.
Никита Готский
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