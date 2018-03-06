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| | Caviar создали iPhone X с изображением ядерной ракеты Путина

Caviar создали iPhone X с изображением ядерной ракеты Путина

Вчера, 20:26
Российская компания Caviar создала новый люксовый смартфон под лозунгом «Ультиматум Путина», на котором изображена крылатая ядерная ракета.

Caviar создали iPhone X с изображением ядерной ракеты Путина

 

Новый дизайн смартфона создан компанией после недавнего обращения президента Владимира Путина к членам Федерального собрания с презентацией новой межконтинентальной ракеты. Ракета пока не имеет имени. Специалисты Caviar направили около 6 вариантов названий для нового оружия (Аляска, Великая депрессия, Перун, Кощей, Ультиматум).

Дизайн корпуса iPhone X выглядит элегантно и строго. Небесное пространство с летящей в нем ракетой создано с помощью камня «Космос» и закаленного титана. Изображение дополняют золотые элементы. Стремительная ракета оставляет на небе золотой след. Главное украшение корпуса – портрет президента РФ.

Элитный смартфон выпустят в количестве 99 экземпляров. Его стоимость составит почти 250 тыс. рублей (64 Гб) и 265 тыс. рублей (25 Гб).
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