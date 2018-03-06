Caviar создали iPhone X с изображением ядерной ракеты Путина

Российская компания Caviar создала новый люксовый смартфон под лозунгом «Ультиматум Путина», на котором изображена крылатая ядерная ракета.

Новый дизайн смартфона создан компанией после недавнего обращения президента Владимира Путина к членам Федерального собрания с презентацией новой межконтинентальной ракеты. Ракета пока не имеет имени. Специалисты Caviar направили около 6 вариантов названий для нового оружия (Аляска, Великая депрессия, Перун, Кощей, Ультиматум).Дизайн корпуса iPhone X выглядит элегантно и строго. Небесное пространство с летящей в нем ракетой создано с помощью камня «Космос» и закаленного титана. Изображение дополняют золотые элементы. Стремительная ракета оставляет на небе золотой след. Главное украшение корпуса – портрет президента РФ.Элитный смартфон выпустят в количестве 99 экземпляров. Его стоимость составит почти 250 тыс. рублей (64 Гб) и 265 тыс. рублей (25 Гб).