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| | Эксперты дали 3 совета, как сделать защиту Face ID более надёжной

Эксперты дали 3 совета, как сделать защиту Face ID более надёжной

Вчера, 19:55
Функция Face ID стала некой революцией в защите смартфонов, которую внедрила Apple в своих iPhone X. Однако как в первые дни после релиза, так и сейчас пользователи на неё жалуются. Эксперты рассказали, как исправить неполадки.

Эксперты дали 3 совета, как сделать защиту Face ID более надёжной

 

Из-за новшества технологии на рынке порой сами разработчики не знали, как помочь разочарованным владельцам «десятки». Но они давали общения совершенствовать защиту и слово своё сдержали, хотя помогло это мало кому. Люди жалуются либо на то, что Face ID долго их «не узнаёт», либо на то, что «узнаёт» не их.

Эксперты уверяю, что подобные ошибки вполне нормальны. Но для тех, кому всё же хочется иметь «безопасный» телефон, они советуют следующее. Пересканировка лица решает большинство проблем. Нужно попробовать сделать это в очках, если они часто надеты в повседневной жизни, либо в темноте. В настройках следует отключить опцию, заставляющую юзера смотреть в камеру при сканировании. Также нужно менять расстоянии при разблокировке: чем дальше телефон от лица, тем реже возникают проблемы.
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