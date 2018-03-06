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| | "Ростелеком" намерен выпустить собственный смартфон

"Ростелеком" намерен выпустить собственный смартфон

Вчера, 21:34
Глава Ростелекома Михаил Осеевский поведал, что государственная компания начинает работу над смартфоном отечественного производства. В российской разработке встроят операционную систему Sailfish.

"Ростелеком" намерен выпустить собственный смартфон

 

Президент Ростелеком рассказал, что идёт кропотливая работа над аппаратом, но пока говорить о его выпуске рано. Также Осеевский отметил, что создавать сам смартфон Ростелеком не намерен, поэтому с компанией намечается сотрудничество. Кто вступить в совместное создание отечественной разработки пока что неизвестно.

Кстати, ранее компания Ростелеком стала полноправным контролёром Sailfish OS и Sailfish Mobile OS Rus. Госоператор подписал два договора: на приобретение 75% долей «Открытой мобильной платформы, а также на 75% долей в «Вотроне».

Известно, что Sailfish Mobile OS Rus – это первая в РФ собственная операционная система. Изначально платформу Sailfish разработала финская компания Jollo, которая ранее сотрудничала с Nokia.
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