Обнародованы основные причины провала продаж iPhone X

Сотрудники американского инвестиционного банка Piper Jaffray изучили статистику продаж, провели социологическое исследование и выяснили основные причины краха продаж флагманского смартфона iPhone X компании Apple.

Домбровский Сергей

В результате опроса 44% испытуемых заявили, что они не желают приобретать iPhone X, так их мобильное устройство еще нормально функционирует. 33% участников исследования не хотят покупать передовой аппарат, потому что считают его стоимость необоснованно высокой. В iPhone X нет настолько уникальных функций, дабы его цена составляла такую приличную сумму. 8% респондентов считают экран телефона слишком маленьким. Остальные просто предпочитают продукцию других компаний.В исследовании участвовали 1,5 тысячи человек разного возраста. На основании этих данных Apple сделает определенные выводы, чтобы впредь все рекламные акции проходили успешно и выпуск гаджетов не разочаровывал покупателей.