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| | Обнародованы основные причины провала продаж iPhone X

Обнародованы основные причины провала продаж iPhone X

Вчера, 20:10
Сотрудники американского инвестиционного банка Piper Jaffray изучили статистику продаж, провели социологическое исследование и выяснили основные причины краха продаж флагманского смартфона iPhone X компании Apple.

Обнародованы основные причины провала продаж iPhone X

 

В результате опроса 44% испытуемых заявили, что они не желают приобретать iPhone X, так их мобильное устройство еще нормально функционирует. 33% участников исследования не хотят покупать передовой аппарат, потому что считают его стоимость необоснованно высокой. В iPhone X нет настолько уникальных функций, дабы его цена составляла такую приличную сумму. 8% респондентов считают экран телефона слишком маленьким. Остальные просто предпочитают продукцию других компаний.

В исследовании участвовали 1,5 тысячи человек разного возраста. На основании этих данных Apple сделает определенные выводы, чтобы впредь все рекламные акции проходили успешно и выпуск гаджетов не разочаровывал покупателей.
Домбровский Сергей
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