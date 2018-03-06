Обнародованы основные причины провала продаж iPhone X

В результате опроса 44% испытуемых заявили, что они не желают приобретать iPhone X, так их мобильное устройство еще нормально функционирует. 33% участников исследования не хотят покупать передовой аппарат, потому что считают его стоимость необоснованно высокой. В iPhone X нет настолько уникальных функций, дабы его цена составляла такую приличную сумму. 8% респондентов считают экран телефона слишком маленьким. Остальные просто предпочитают продукцию других компаний.
В исследовании участвовали 1,5 тысячи человек разного возраста. На основании этих данных Apple сделает определенные выводы, чтобы впредь все рекламные акции проходили успешно и выпуск гаджетов не разочаровывал покупателей.