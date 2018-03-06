Умная колонка Amazon пугает своих хозяев смехом по ночам

Многие пользователи интернета стали жаловаться в сети на умную колонку Amazon. Как стало известно, колонка живет свое жизнью и пугает своих хозяев, издавая непонятные звуки.

Анна Котова

Неоднократно пользователи замечают, что обладатели смарт-колонки Amazon стали жаловаться на устройство, которое пугает их. Как утверждают обладатели данного устройства, девайс часто по ночам самостоятельно включается и начинает смеяться. Один из интернет-пользователей сообщил, что его устройство под названием Alexa, странно реагирует на задачи: вместо будильника гаджет начал демонически смеяться.Помимо этого, умная колонка начинала издавать смех не ночью, а в офисе во время совещания. Однако большинство пользователей сошлись во мнении, что девайс именно ночью начинает смеяться, тем самым пугая жильцов дома. Представители компании Amazon пока не отреагировали ни на одну жалобу.