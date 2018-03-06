Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц в толпе

Умная машина очень проста в обслуживании и особых знаний для того, чтобы быть на ней оператором не надо. Достаточно умений обращаться с простым смартфоном.
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