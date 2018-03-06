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| | Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц в толпе

Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц в толпе

Сегодня, 17:52
Полиция Рязанской области и компания Ntechlab приняли участие в форуме «Цифровая трансформация региона», на котором представили мобильный биометрический комплекс.

Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц в толпе

 

МБК – прибор нового поколения, который поможет правоохранителям эффективно контролировать безопасность больших потоков людей. Если, например, раньше на входах футбольных стадионов скапливались гигантские очереди болельщиков, ожидая пока металлодетектор полицейского пройдет по одежде, то теперь в совокупности с металлоконтролем, все будет выглядеть гораздо производительней. Мобильный биометрический комплекс имеет до десяти фронтальных камер с зумами и способен отследить в толпе любого человека и тут же запросить милицейскую базу данных об этой личности.
 
Он не требует громоздкого развертывания и крепится к полицейскому автомобилю. Управляется одним оператором и имеет коммуникацию с мобильными устройствами бригады правоохранителей обеспечивающих безопасность массовых сборищ, собраний, демонстраций и спортивных мероприятий. МБК помогает быстро выявить провокаторов в толпе и дать картинку преступника на смартфоны всего полицейского наряда.

Умная машина очень проста в обслуживании и особых знаний для того, чтобы быть на ней оператором не надо. Достаточно умений обращаться с простым смартфоном.
Сергей Денисов
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