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| | В США робота научили делать котлеты для бургеров

В США робота научили делать котлеты для бургеров

Сегодня, 17:06
В калифорнийском ресторане быстрого питания установили робота Флиппи, который может совершать несколько сложных операций на кухне. Он способен одновременно обжаривать 12 котлет, предварительно разложив их в печи. Машина переворачивает котлеты, вынимает их и раскладывает по тарелкам, чтобы люди уже засовывали их в булочки.

В США робота научили делать котлеты для бургеров

 

Флиппи очень аккуратен. Он самостоятельно может убрать свое рабочее место, удалить жировой нагар с поверхности печи и очистить поверхность плиты от масляной накипи. Роботу по силам перемолоть фарш, смешать его в необходимой дозировке и разлить соус для бургеров в нужной пропорции по тарелкам. Владельцев сетей ресторанов быстрого питания не смущает цена Флиппи – чуть больше 60 тысяч долларов плюс 20 тысяч на ежегодное обслуживание. В таких заведениях, как правило не хватает рабочих рук и машина будет не только подспорьем в работе для людей, но и окупит себя в течение года.

К фирме-изготовителю уже поступили заказы на тиражирование механического повара. Одна из компаний хочет поставить его в 50 ресторанах по всей стране.
Сергей Денисов
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