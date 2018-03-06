В США робота научили делать котлеты для бургеров

В калифорнийском ресторане быстрого питания установили робота Флиппи, который может совершать несколько сложных операций на кухне. Он способен одновременно обжаривать 12 котлет, предварительно разложив их в печи. Машина переворачивает котлеты, вынимает их и раскладывает по тарелкам, чтобы люди уже засовывали их в булочки.

Сергей Денисов

Флиппи очень аккуратен. Он самостоятельно может убрать свое рабочее место, удалить жировой нагар с поверхности печи и очистить поверхность плиты от масляной накипи. Роботу по силам перемолоть фарш, смешать его в необходимой дозировке и разлить соус для бургеров в нужной пропорции по тарелкам. Владельцев сетей ресторанов быстрого питания не смущает цена Флиппи – чуть больше 60 тысяч долларов плюс 20 тысяч на ежегодное обслуживание. В таких заведениях, как правило не хватает рабочих рук и машина будет не только подспорьем в работе для людей, но и окупит себя в течение года.К фирме-изготовителю уже поступили заказы на тиражирование механического повара. Одна из компаний хочет поставить его в 50 ресторанах по всей стране.