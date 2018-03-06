Специалисты нашли способ взломать любой iPhone

Эксперты по безопасности израильской компании Cellebrite объявили, что нашли способ взломать iPhone любой модели, включая две последних.

Виктория Озерова

Директор по маркетингу Cellebrite Джереми Назарян проинформировал о том, что специалисты израильской компании обнаружили уязвимости в безопасности iPhone, благодаря которым они могут взломать гаджет любой модели, включая последние с операционной системой Apple iOS 11.2.6. Подробностей о том, как именно можно обойти систему безопасности популярных устройств, Назарян не сообщил. Методы взлома останутся в секрете, так как представляют интерес для спецслужб и для специалистов Apple.Вслед за Cellebrite американская компания Grayshift объявила, что обладает методами взлома любого iPhone с ОС iOS 11. Всем желающим компания предложила купить GrayKey, который за 15 тысяч долларов предоставляет возможность 300 попыток ввода пароля, а за 30 – неограниченное количество.