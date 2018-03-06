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| | Специалисты нашли способ взломать любой iPhone

Специалисты нашли способ взломать любой iPhone

Сегодня, 15:58
Эксперты по безопасности израильской компании Cellebrite объявили, что нашли способ взломать iPhone любой модели, включая две последних.

Специалисты нашли способ взломать любой iPhone

 

Директор по маркетингу Cellebrite Джереми Назарян проинформировал о том, что специалисты израильской компании обнаружили уязвимости в безопасности iPhone, благодаря которым они могут взломать гаджет любой модели, включая последние с операционной системой Apple iOS 11.2.6. Подробностей о том, как именно можно обойти систему безопасности популярных устройств, Назарян не сообщил. Методы взлома останутся в секрете, так как представляют интерес для спецслужб и для специалистов Apple.

Вслед за Cellebrite американская компания Grayshift объявила, что обладает методами взлома любого iPhone с ОС iOS 11. Всем желающим компания предложила купить GrayKey, который за 15 тысяч долларов предоставляет возможность 300 попыток ввода пароля, а за 30 – неограниченное количество.
Виктория Озерова
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