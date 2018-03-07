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| | Sony готовит "смартфон мечты" с безрамочным 4K-дисплеем

Sony готовит "смартфон мечты" с безрамочным 4K-дисплеем

Сегодня, 00:30
Представители корпорации Sony предоставили прессе сведения о том, что на данный момент ведут работу над настоящим «смартфоном будущего», в котором соединят не только безрамочный дисплей, но также и высококачественный 4K-дисплей. Sony располагает настоящим арсеналом из смартфонов, но у некоторых из них уже имеется экран с разрешением 4K. 

Sony готовит "смартфон мечты" с безрамочным 4K-дисплеем

 

Это, стоит напомнить, модель Xperia Z5 Premium, а также Xperia XZ Premium. Оба устройства наделены панелью с разрешением в 3840х2160 пикселей. 

 

В проектируемом на данный момент смартфоне, как сообщается, планируют применить инновационный дисплей 4K+. Его разрешение достигает еще более впечатляющей отметки в 4320х2160 пикселей. Соотношение сторон традиционное для современных «безрамочников» 18:9.

Отмечается, что размер экрана будет равен 5,5 дюймам. Помимо безрамочного исполнения, пользователей порадует также поддержка HDR.

В качестве чипсета новинка от Sony будет использовать процессор Snapdragon 845. Изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385, а за обработку графики будет отвечать высокопроизводительный контроллер Adreno 630.
Николай Офицеров
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