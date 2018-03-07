Sony готовит "смартфон мечты" с безрамочным 4K-дисплеем

Это, стоит напомнить, модель Xperia Z5 Premium, а также Xperia XZ Premium. Оба устройства наделены панелью с разрешением в 3840х2160 пикселей.
В проектируемом на данный момент смартфоне, как сообщается, планируют применить инновационный дисплей 4K+. Его разрешение достигает еще более впечатляющей отметки в 4320х2160 пикселей. Соотношение сторон традиционное для современных «безрамочников» 18:9.
Отмечается, что размер экрана будет равен 5,5 дюймам. Помимо безрамочного исполнения, пользователей порадует также поддержка HDR.
В качестве чипсета новинка от Sony будет использовать процессор Snapdragon 845. Изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385, а за обработку графики будет отвечать высокопроизводительный контроллер Adreno 630.