Sony готовит "смартфон мечты" с безрамочным 4K-дисплеем

Представители корпорации Sony предоставили прессе сведения о том, что на данный момент ведут работу над настоящим «смартфоном будущего», в котором соединят не только безрамочный дисплей, но также и высококачественный 4K-дисплей. Sony располагает настоящим арсеналом из смартфонов, но у некоторых из них уже имеется экран с разрешением 4K.

Это, стоит напомнить, модель Xperia Z5 Premium, а также Xperia XZ Premium. Оба устройства наделены панелью с разрешением в 3840х2160 пикселей.



Николай Офицеров

В проектируемом на данный момент смартфоне, как сообщается, планируют применить инновационный дисплей 4K+. Его разрешение достигает еще более впечатляющей отметки в 4320х2160 пикселей. Соотношение сторон традиционное для современных «безрамочников» 18:9.Отмечается, что размер экрана будет равен 5,5 дюймам. Помимо безрамочного исполнения, пользователей порадует также поддержка HDR.В качестве чипсета новинка от Sony будет использовать процессор Snapdragon 845. Изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385, а за обработку графики будет отвечать высокопроизводительный контроллер Adreno 630.