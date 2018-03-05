«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Microsoft обновит мобильные версии Office для Android и iOS

Microsoft обновит мобильные версии Office для Android и iOS

Вчера, 23:00
В марте американская компания Microsoft осуществит серьезное обновление офисного приложения Office для мобильных устройств, функционирующих на базе ОС Android и iOS.

Microsoft обновит мобильные версии Office для Android и iOS

 

На данный момент новыми функциями пользуются исключительно владельцы Office Insiders. Эти юзеры являются активистами, согласившимися на тестирование программы. Дабы оценить преимущества всех возможностей обновления необходимо иметь подписку на Office 365. Главным нововведением считается облачное хранилище, позволяющие оставлять данные в Сети с помощью серверов, предоставляемых в пользование клиентам. Юзеры смогут управлять процессом просмотра электронных документов в удаленном режиме.

Обновление Office приобрело функцию Mobile View, она предназначена для адаптации текста к экранам с различным разрешением. Сейчас популярны всевозможные гаджеты с большими и маленькими дисплеями. Mobile View помогает решать проблемы, связанные с демонстрацией информации на различных экранах. В Word для Android появится поиск среди открытых ранее открытых страниц облачного хранилища. Это очень полезная и удобная функция. Обновление Microsoft Office для мобильных версий появится во второй половине марта.
Домбровский Сергей
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