«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству

Вчера, 22:50
Составлен рейтинговый список самых привлекательных для покупки смартфонов на 2018 году. Оценивание происходило по отзывам покупателей, производительности устройств и статистике продажи.

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству

 

Удалось составить список из пяти наиболее выгодных предложений в сфере мобильной электроники. Для оценивания были использованы в первую очередь отзывы пользователей, а также собственная производительность устройств и действительная статистика их продажи.

Лидером рейтинга стал гаджет от компании Samsung - Galaxy S8, купить который можно 45 тысяч рублей. Один из флагманов производителя оснащен изогнутым экраном, работает на Snapdragon 835 от Qualcomm. В смартфоне есть 12-мп камера и беспроводное зарядное устройство.

Второй в рейтинге стала новинка iPhone X от компании Apple. Средняя цена гаджета в РФ около 62 тысяч рублей. В смартфоне есть двойная задняя камера по 12-пм, а также функция Face ID, однако она не всегда работает корректно.

Третий в списке Google Pixel 2. Несмотря на устаревший дизайн, аппарат имеет превосходную камеру, а также водоустойчивость. Четвертую позицию занимает самый дешевый смартфон из перечня – OnePlus 5T – всего около 29 тысяч рублей. Однако в нем нет стерео-динамиков, водоустойчивости и слота для карты памяти. Пятая строчка списка опять отдана продукции от Samsung - Galaxy Note 8 с футуристическим дизайном. Он непроницаем ни для воды, ни для пыли, есть слот для карты памяти, но неудобно расположен дактилоскопический датчик и динамик.
Новости по теме
AnTuTu обнародовал список лучших смартфонов 2017 года
AnTuTu обнародовал список лучших смартфонов 2017 года

Разработчики AnTuTu, популярнейшей программы для оценки производительности мобильных устройств, опубликовали список, в который вошли самые лучшие смартфоны,

Составлен список 3 лучших и 3 худших смартфонов, выпущенных в 2017 году
Составлен список 3 лучших и 3 худших смартфонов, выпущенных в 2017 году

В тройке топовых лидеров преобладают китайские производители Huawei и Xiaomi , которые смогли обойти конкурентов из других стран, а также гаджет от всемирно

В Сети появился рейтинг лучших смартфонов 2016 года
В Сети появился рейтинг лучших смартфонов 2016 года

15 октября СМИ назвали лучшие смартфоны 2016 года. В рейтинг попали модели от Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi и Lenovo.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости