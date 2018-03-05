Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству

Составлен рейтинговый список самых привлекательных для покупки смартфонов на 2018 году. Оценивание происходило по отзывам покупателей, производительности устройств и статистике продажи.

Удалось составить список из пяти наиболее выгодных предложений в сфере мобильной электроники. Для оценивания были использованы в первую очередь отзывы пользователей, а также собственная производительность устройств и действительная статистика их продажи.Лидером рейтинга стал гаджет от компании Samsung - Galaxy S8, купить который можно 45 тысяч рублей. Один из флагманов производителя оснащен изогнутым экраном, работает на Snapdragon 835 от Qualcomm. В смартфоне есть 12-мп камера и беспроводное зарядное устройство.Второй в рейтинге стала новинка iPhone X от компании Apple. Средняя цена гаджета в РФ около 62 тысяч рублей. В смартфоне есть двойная задняя камера по 12-пм, а также функция Face ID, однако она не всегда работает корректно.Третий в списке Google Pixel 2. Несмотря на устаревший дизайн, аппарат имеет превосходную камеру, а также водоустойчивость. Четвертую позицию занимает самый дешевый смартфон из перечня – OnePlus 5T – всего около 29 тысяч рублей. Однако в нем нет стерео-динамиков, водоустойчивости и слота для карты памяти. Пятая строчка списка опять отдана продукции от Samsung - Galaxy Note 8 с футуристическим дизайном. Он непроницаем ни для воды, ни для пыли, есть слот для карты памяти, но неудобно расположен дактилоскопический датчик и динамик.