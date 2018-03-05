«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | Компания LG показала новый недорогой смартфон X4

Компания LG показала новый недорогой смартфон X4

Вчера, 21:21
Смартфон X4, являющийся продуктом компании LG, был продемонстрирован на закрытом показе. Известно, что стоимость устройства не будет находиться в средней ценовой категории.

Компания LG показала новый недорогой смартфон X4

 

Компания LG расширила существовавший ассортимент среди смартфонов – была показана новая модель из среднего ценового диапазона X4. Устройство будет работать на операционной системе Android 7.1.2.

Работать гаджет будет на процессоре от Qualcomm - Snapdragon 425, содержащем четыре ядра частотой 1,4 ГГц. Также оно будет оборудовано графическим ускорителем Adreno 308 и сотовым модемом X6 LTE.

Оперативная память смартфона – 2 Гбайта с возможностью увеличения до 16 Гбайтов при использовании флеш-накопителя памяти. Дисплей устройства составил 5,3 дюйма, работает он на матрице IPS. Присутствует фронтальная камера на 5 Мп и основная на 8 Мп.

На задней поверхности корпуса телефона есть встроенный сканер отпечатков пальцев. Питание смартфона осуществляется благодаря батарее, емкость которой 3000 мАч.

Корпус LG X4 будет выполнен в золотом или черном варианте. Примерная цена – 270 долларов.
Новости по теме
Компания ZTE показала новый смартфон Blade V7 Plus
Компания ZTE показала новый смартфон Blade V7 Plus

Компания ZTE показала новый смартфон Blade V7 Plus, представляющий собой обновленную модель Blade V7. Устройство снабжено экраном размером в 5,2 дюйма,

GFXBench показали характеристики нового смартфона LeEco Le 2S
GFXBench показали характеристики нового смартфона LeEco Le 2S

На бенчмарке GFXBench появился новый смартфон от китайской компании LeEco. Le2S будет работать на операционной системе Android с чипсетом Snapdragon

Компания Doogee выпустила смартфон X5 Pro за $80
Компания Doogee выпустила смартфон X5 Pro за $80

Компания-производитель на данный момент рекламирует свой новый бюджетный смартфон модели X5 Pro. Стоимость телефона составит лишь 80 долларов, а работать он

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости