Компания LG показала новый недорогой смартфон X4

Смартфон X4, являющийся продуктом компании LG, был продемонстрирован на закрытом показе. Известно, что стоимость устройства не будет находиться в средней ценовой категории.

Компания LG расширила существовавший ассортимент среди смартфонов – была показана новая модель из среднего ценового диапазона X4. Устройство будет работать на операционной системе Android 7.1.2.Работать гаджет будет на процессоре от Qualcomm - Snapdragon 425, содержащем четыре ядра частотой 1,4 ГГц. Также оно будет оборудовано графическим ускорителем Adreno 308 и сотовым модемом X6 LTE.Оперативная память смартфона – 2 Гбайта с возможностью увеличения до 16 Гбайтов при использовании флеш-накопителя памяти. Дисплей устройства составил 5,3 дюйма, работает он на матрице IPS. Присутствует фронтальная камера на 5 Мп и основная на 8 Мп.На задней поверхности корпуса телефона есть встроенный сканер отпечатков пальцев. Питание смартфона осуществляется благодаря батарее, емкость которой 3000 мАч.Корпус LG X4 будет выполнен в золотом или черном варианте. Примерная цена – 270 долларов.