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| | Продажи самой скандальной игры текущего года превысили миллион экземпляров

Продажи самой скандальной игры текущего года превысили миллион экземпляров

Вчера, 21:23
Ссамая скандальная игра текущего года разошлась по миру миллионным тиражом через неделю после выпуска, что удивило даже самих разработчиков.

Продажи самой скандальной игры текущего года превысили миллион экземпляров

 

Kingdom Come: Deliverance снова оказалась в центре внимания. Разработка чешской компании Warhorse прославилась тем, что среди ее персонажей нет ни одного темнокожего. Критики сразу же дали ей звание «самой скандальной» игры из уже вышедших в 2018 году. Когда с момента выпуска Kingdom Come: Deliverance прошло всего семь дней, количество приобретенных экземпляров превысило отметку в один миллион. Учитывались все копии цифровой версии и диски на всех платформах. По словам разработчиков, высокие продажи стали сюрпризом для них самих, но они довольны такой популярностью игры и планируют всего реализовать свыше трех миллионов копий.

Напомним, что Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля. За первых два дня удалось распродать около полумиллиона ее экземпляров.
Виктория Озерова
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