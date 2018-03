Продажи самой скандальной игры текущего года превысили миллион экземпляров

Ссамая скандальная игра текущего года разошлась по миру миллионным тиражом через неделю после выпуска, что удивило даже самих разработчиков.

Виктория Озерова

Kingdom Come: Deliverance снова оказалась в центре внимания. Разработка чешской компании Warhorse прославилась тем, что среди ее персонажей нет ни одного темнокожего. Критики сразу же дали ей звание «самой скандальной» игры из уже вышедших в 2018 году. Когда с момента выпуска Kingdom Come: Deliverance прошло всего семь дней, количество приобретенных экземпляров превысило отметку в один миллион. Учитывались все копии цифровой версии и диски на всех платформах. По словам разработчиков, высокие продажи стали сюрпризом для них самих, но они довольны такой популярностью игры и планируют всего реализовать свыше трех миллионов копий.Напомним, что Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля. За первых два дня удалось распродать около полумиллиона ее экземпляров.