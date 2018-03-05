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| | Bloomberg: Apple выпустит к концу 2018 года шумоподавляющие наушники

Bloomberg: Apple выпустит к концу 2018 года шумоподавляющие наушники

Вчера, 20:37
Одна из ведущих корпораций в сфере финансовых консультаций Bloomberg проинформировала о новом проекте Apple. По данным сведениям, к концу текущего года компания-производитель представит шумоподавляющие наушники.

Bloomberg: Apple выпустит к концу 2018 года шумоподавляющие наушники

 

Apple собирается порадовать всех меломанов новой разработкой. Об этом проинформировала Bloomberg. По информации компании, американский производитель собирается к концу года выпустить наушники, которые по качеству звука будут превосходить все ныне существующие модели у всех конкурентов. Кроме того, новый гаджет должен стать шумоподавляющим. Как и предыдущие подобные разработки, новые наушники будут беспроводными.

При этом Bloomberg уточняет, что Apple столкнулась с некоторыми трудностями при создании новинки, поэтому сроки и сам выпуск шумоподавляющих наушников пока под вопросом. В Apple пока не дали никаких комментариев по поводу данной информации.
Виктория Озерова
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