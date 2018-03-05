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| | В ряд смартфонов Doogee, Leagoo, Cubot, Uhans встроен опасный троян

В ряд смартфонов Doogee, Leagoo, Cubot, Uhans встроен опасный троян

Вчера, 20:37
В смартфонах от таких китайских производителей, как Cubot, Doogee, Uhans, Leagoo, обнаружили опасный вирус. Троян был обнаружен Dr.Web в нескольких гаджетах.

В ряд смартфонов Doogee, Leagoo, Cubot, Uhans встроен опасный троян

 

Не так давно с помощью антивирусного программного обеспечения Dr.Web была осуществлена проверка нескольких новых моделей смартфонов из Китая. После проверки выяснилось, что за цену телефона, покупатель берет и скрытый «бонус» в виде опасного трояна. В прошивке гаджетов от Cubot, Doogee, Uhans, Leagoo и еще нескольких было обнаруженное данное вредоносное программное обеспечение.

Суть работы встроенного трояна в том, что он без ведома хозяина смартфона имеет право доступа загрузке с последующей установкой на гаджет неизвестного ПО. Тем самым открывается доступ к конференциальной информации о хозяине устройства. Как сообщается, данный троян могли внедрить в гаджеты сами производители, ведь наблюдаются неполадки у телефонов, которые только достали из заводской коробки. При этом производители сделали так, что вредоносное ПО невозможно удалить.
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