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| | Essential Phone 2 выпустят с выдвижной селфи-камерой и безрамочным экраном

Essential Phone 2 выпустят с выдвижной селфи-камерой и безрамочным экраном

Вчера, 20:34
Смартфон Essential Phone 2 оснастят выдвижной камерой и абсолютно безрамочным дисплеем. Такое заявление сделали сотрудники компании Essential. Второе поколение телефонов должно удивить пользователей отличным качеством.

Essential Phone 2 выпустят с выдвижной селфи-камерой и безрамочным экраном

 

В прошлом году на рынок поступил гаджет Essential Phone. Разработчики представляли этот аппарат с гордостью, но через некоторое время после выхода мобильного устройства начали поступать многочисленные сообщения с критикой. Инженеры приняли к сведению все замечания специалистов и рядовых пользователей. По словам экспертов, в Essential Phone 2 отсутствуют недостатки предыдущей модели.

Устройство получило полностью безрамочный экран и выдвижную фронтальную камеру, которая появляется в случае необходимости и исчезает, выполнив свою функцию, прячась внутрь корпуса. Essential Phone 2 произведут с мощным чипсетом Snapdragon 845. По словам экспертов, этот аппарат превзойдет по возможностям популярный iPhone X, если производитель выпустит гаджет с указанными характеристиками. Хотя компания Apple в этом году готовит три новых смартфона и еще может удивить специалистов и покупателей.
Домбровский Сергей
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