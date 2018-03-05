Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года

Буквально пару лет назад в обществе было принято думать, что китайское производство дешевое, но, к сожалению, некачественное. По поводу современных смартфонов можно согласиться лишь с тем, что они имеют небольшую цену, но качество при этом остаётся на высоком уровне. Китайские гаджеты ничуть не уступают европейским и южнокорейским моделям.

Эксперты на основании отзывов пользователей смогли составить рейтинг смартфонов, которые совмещают в себе доступную цену и хорошее качество.На 10-ом месте расположилася смартфон Honor 9. Покупателям понравился привлекательный дисплей, который имеет 5.15 дюймов. На 9-ом месте гаджет OnePlus 3T. Из минусов аппарата отметили отсутствие слота для карты памяти. На 8-ом устроился месте Meizu Pro 7. Смартфон манит своими характеристиками, при этом цена в среднем составляет 18 950 рублей. На 7-ом месте, по версии экспертов, находится Xiaomi Mi Mix 2. Гаджет имеет огромнейший безрамочный 5.99-дюймовый экран. Из минусов – нет слота для карты памяти.6-ую позицию занимает OnePlus 5T. Фишка смартфона заключается в том, что он имеет функцию распознания лиц. Но аппарат также не имеет места для карты памяти. 5-ый в списке Meizu M6 Note. Гаджет поразил пользователей тем, что при средней цене в 14 040 рублей телефон имеет богатый функционал. На 4-ом месте Xiaomi Mi6. Покупатели считают, что смартфон может конкурировать с Galaxy S8 и iPhone 8. На 3-ей строчке Huawei Nova 2. Пользователям понравилось то, что аппарат удобно лежит в руке.2-ое место занимает Xiaomi Mi Max 2. Изюминкой гаджета является роскошный 6.44-дюймовый экран и колоссальное время автономной работы – 3-4 дня. Лидером специалисты посчитали Xiaomi Redmi 4X. Огромный плюс в том, что аппарат имеет превосходное качество сборки и оснащен металлическим корпусом. Несмотря на все недостатки Xiaomi Redmi 4X, на сегодняшний день это лучший китайский смартфон по соотношению цены и качества.