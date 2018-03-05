РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета

Пользователи из России не должны волноваться, если однажды они потеряют доступ к Сети. Дело в том, что РФ имеет возможность отключиться от глобальной сети в случае необходимости, как Китай. Однако эксперты опровергают возможность превращения российского государства в подобие Поднебесной.

Домбровский Сергей

По мнению Клименко, этот процесс нельзя назвать полностью безболезненным, так как определенные проблемы у некоторых компаний или частных лиц возникнут. Найдутся организации, которые хранят свои данные за границей, их домены находятся за рубежом. Если говорить в целом, то ситуация возникнет не катастрофическая. Соответствующие государственные структуры рассматривают такой вариант развития событий. На данный момент информационная безопасность проявила себя в Крыму. На полуострове из-за санкций перестали функционировать IT-великаны Google и Microsoft.По словам Клименко, Россия сможет обойтись без мировой Сети. На данный момент РФ входит в трио стран с полным интернет-циклом. В тройке также находятся США и КНР. Москва намерена жестко контролировать контент. По заявлению Клименко, Россия не пойдет по пути Китая, так как руководители каждой державы при принятии решений обращают внимание на многие факторы и менталитет людей. Между гражданами РФ и представителями Поднебесной существует огромная разница, поэтому нельзя применять одинаковые походы при урегулировании важных проблем.